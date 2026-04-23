Ali Smith: "És un somni per a qui li agradin els llibres"

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -
L'escriptora escocesa Ali Smith, pregonera de Sant Jordi a Barcelona, ha assegurat aquest dijous en veure els carrers plens de parades de llibres a primera hora: "És un somni per a qui li agradin els llibres i per a qui és escriptor. Estic en un somni".
En unes declaracions als mitjans, Smith ha dit que no hi ha cap altre lloc al món que sigui "tan meravellós, tan obert, tan comunal, tan per a tothom" com la celebració de Sant Jordi a Barcelona.
"No puc creure que sigui aquí", ha afegit l'escriptora, qui en un breu parlament en l'esmorzar de la Virreina ha afirmat que sent la festivitat propera, ha dit de brindar amb whisky escocès i ha finalitzat amb un 'Visca Sant Jordi'.