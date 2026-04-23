David Uclés afronta amb il·lusió la diada de Sant Jordi: "He dormit 3 hores"

BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -
L'escriptor David Uclés ha assegurat que afronta nerviós però amb il·lusió la diada de Sant Jordi a Barcelona: "He dormit 3 hores", ha confessat.
En unes declaracions a Europa Press aquest dijous a la llibreria Finestres, ha expressat "satisfacció" amb l'afecte que li mostren els lectors, el principal missatge dels quals és d'agraïment.
També ha explicat que enguany ha demanat expressament que les parades en les quals signarà durant la diada estiguin més a prop: "Va ser la meva petició especial, però excepte això, ho visc amb la mateixa energia".