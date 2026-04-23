Núria Cadenes destaca celebrar la diada amb llibres, roses i el català: "Què més podem demanar?"

BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -
L'escriptora Núria Cadenes ha destacat aquest dijous la celebració de la diada de Sant Jordi com una cosa meravellosa perquè permet conèixer de primera mà les experiències dels lectors: "És esplèndid. Llibres, roses i llengua catalana, què més podem demanar?".
En unes declaracions a Europa Press durant la signatura del seu llibre 'Qui salva una vida', a la parada d'Abacus del passeig de Gràcia de Barcelona, recorda que el seu llibre està fet de trossos d'històries de gent real, i que des de primera hora li han vingut a parlar de diversos protagonistes de la novel·la: "Hi ha gent que m'ha dit que l'ha llegit 4 vegades i que cada vegada hi troben coses diferents".
De la diada de Sant Jordi, assegura que és un dia molt bonic: "Des del matí surts de casa i veus gent amb roses, que no saps si les regalaran o ja les hi han regalat. És una meravella, jo crec que n'hem d'estar orgullosos".