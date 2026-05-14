Acaba sense acord la reunió de la sectorial entre Educació i els sindicats

BARCELONA 14 maig (EUROPA PRESS) -
La reunió de la taula sectorial entre la consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, i els sindicats que hi tenen representació --Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CCOO Educació, CGT Ensenyament i UGT-- ha acabat sense acord aquest dijous cap a les 11 hores, en la qual es volia abordar l'estat de la situació i el "conflicte" educatiu.
La trobada ha tingut lloc a la seu de la Conselleria d'Educació, a la Via Augusta de Barcelona, i es produeix en el tercer dia de vaga educativa, que aquest dijous es territorialitza a Girona i la Catalunya Central, i fonts de les negociacions han assegurat que es tornaran a reunir dimarts.
Per part del departament, hi han assistit la secretària general, Teresa Sambola, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez; i fonts sindicals assenyalen que Educació també ha convocat a la reunió La Intersindical, sindicat que, tot i que no té representació en la sectorial, és un dels convocants del cicle de vagues, juntament amb Ustec·Stes, Aspepc·Sps i CGT Ensenyament.