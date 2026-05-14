Els sindicats condicionen una altra reunió amb Educació a un "marc de negociació" amb totes les seves demandes

Demanen abordar l'augment salarial i les millores en l'escola inclusiva
BARCELONA, 14 maig (EUROPA PRESS) -
Els sindicats educatius Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament i La Intersindical han condicionat la segona reunió amb la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat al fet que el departament presenti un "marc negociador" que inclogui totes les demandes dels sindicats.
Ho han dit en unes declaracions als periodistes aquest dijous després de la reunió de la taula sectorial amb el departament, que s'ha dut a terme a la seu de la Conselleria, a la Via Augusta de Barcelona.
La portaveu d'Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha lamentat que la consellera d'Educació, Esther Niubó, hagi assistit a la trobada "sense una proposta concreta sobre la taula per començar a desencallar el conflicte obert" en el sector de l'educació, i demana tractar no només la qüestió de l'escola inclusiva sinó altres peticions, com l'augment del complement específic.
Reclama a la Conselleria que en la pròxima negociació, dimarts, vinguin amb una proposta concreta que també situï el tema salarial, a més de la inclusiva, i recorda que l'augment salarial previst en l'acord és de "60 euros mensuals bruts aquest any", la qual cosa veu insuficient davant la inflació de cada any.
"REALITAT PARAL·LELA"
El secretari general d'Aspepc·Sps, Ignasi Fernández, ha criticat que el departament "està instal·lat en una realitat paral·lela" i remarca que si la proposta retributiva és insuficient no es presentaran a la reunió de dimarts.
"És trist dir-ho, però tinc la sensació que evidentment la senyora Niubó és la nostra cap de personal però per mi avui no és la meva consellera. Si dilluns no arriba aquesta proposta amb cara i ulls demanarem explícitament la dimissió de Niubó", afegeix.
DEMANEN UN CALENDARI
Laura Gené, de la CGT, considera que la reunió ha estat un insult per a totes les persones mobilitzades, que no hi ha hagut una proposta per escrit, i assegura que hi ha una "situació d'emergència educativa i el departament ha de fer tot el possible per solucionar el conflicte".
Remarca que la proposta ha de preveure l'augment salarial, la disminució de ràtios, que hi hagi dotacions "reals per a la inclusiva, no les molles que ens han ofert" --en referència a la proposta que el 60% de les 1.066 noves dotacions siguin per a la inclusiva--, a més de democràcia als centres i un calendari de negociacions i per arribar al 6% de la pública com planteja la LEC.
MILLORS CONDICIONS PER AL PERSONAL EDUCATIU
De La Intersindical, Laia Fonts exigeix un acord concret que doni garanties que el personal educatiu podrà treballar en condicions, en matèria de recursos i retributiva: "Si no és així, com a Intersindical també continuarem mantenint la vaga".
Cati Morros, de COS, anima la comunitat educativa a que s'organitzi, reclama menys ràtios en totes les etapes educatives i més recursos, "que es reconegui" la feina que fan tots els professionals educatius i reivindica que es blindi l'escola en català.