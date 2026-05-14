Educació defensa que l'acord amb CCOO i la UGT és ampli i hi ha "marge" per a una solució

Ignasi Giménez diu que un 60% de les 1.066 noves dotacions seran per a la inclusiva
BARCELONA, 14 maig (EUROPA PRESS) -
El secretari de Millora Educativa de la Generalitat, Ignasi Giménez, ha defensat que l'acord educatiu amb CCOO Educació i la UGT és prou ampli per trobar una solució al conflicte i reitera que hi ha "marge de maniobra" en l'import de 2.000 milions d'euros que preveu el pacte assolit.
En unes declaracions als periodistes aquest dijous després de la reunió de la taula sectorial amb els sindicats, ha afirmat que estan satisfets de com s'ha desenvolupat la trobada, i que "s'han posat les bases per poder treballar en les pròximes setmanes i poder obrir vies per trobar aquest desenllaç necessari".
Ha donat les gràcies a les organitzacions sindicals que han participat en la trobada i afirma que el departament farà "tot el possible per poder trobar vies de solució, explorant els marges que permet aquest acord de país en matèria educativa"
"Hi ha marge de maniobra per poder trobar una solució que pugui satisfer els docents", insisteix, i ha recordat que dimarts vinent hi haurà una nova trobada amb els sindicats.
Ha afirmat que la inclusiva genera consens amb els sindicats i que durant la reunió s'ha anunciat que, de la dotació extraordinària per a l'inici del curs vinent de 1.066 dotacions, el 60% seran professionals per a l'educació inclusiva.
"EXPLORAREM ALTRES ELEMENTS"
Preguntat per la millora dels sous, el secretari ha remarcat que els agrada més parlar de millora de condicions laborals i recorda que en la nòmina d'aquest mes de maig els docents "ja notaran l'increment", amb el pagament de més de 800 euros, a banda dels complements del personal d'atenció educativa.
"També explorarem altres elements que tenen a veure amb la millora de les condicions del personal del sector educatiu, perquè hi ha marge amb aquest acord de país, de més de 2.000 milions d'euros, per poder trobar elements i mesures que permetin poder explorar possibilitats de generar el consens necessari per rebaixar la tensió", diu.
Preguntat explícitament per si preveuen millores salarials, ha assegurat que els agradaria poder "explorar els marges de l'acord", i considera que amb l'import de 2.000 milions hi ha prou marge, diu textualment, per trobar vies de solució, i que estan estudiant diferents fórmules i mesures.