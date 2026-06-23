Actualitzat 23/06/2026 11:46

Els estudiants catalans ja poden consultar les notes de les PAU 2026

Uns alumnes abans del primer examen de les PAU 2026
EUROPA PRESS

BARCELONA 23 juny (EUROPA PRESS) -

Els estudiants catalans ja poden consultar des d'aquest dimarts al matí les notes dels exàmens de les proves d'accés a la universitat (PAU) al web 'Portal d'accés a la universitat' de la Generalitat.

Per consultar els resultats de les PAU, els alumnes hi han d'accedir amb el seu identificador i contrasenya, han informat fonts de la Conselleria de Recerca i Universitats.

Els alumnes podran sol·licitar la revisió dels exàmens des d'aquest dijous fins dilluns, aquest darrer dia fins a les 14 hores, i la preinscripció universitària finalitzarà divendres.

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