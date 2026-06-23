Els estudiants catalans ja poden consultar les notes de les PAU 2026

BARCELONA 23 juny (EUROPA PRESS) -
Els estudiants catalans ja poden consultar des d'aquest dimarts al matí les notes dels exàmens de les proves d'accés a la universitat (PAU) al web 'Portal d'accés a la universitat' de la Generalitat.
Per consultar els resultats de les PAU, els alumnes hi han d'accedir amb el seu identificador i contrasenya, han informat fonts de la Conselleria de Recerca i Universitats.
Els alumnes podran sol·licitar la revisió dels exàmens des d'aquest dijous fins dilluns, aquest darrer dia fins a les 14 hores, i la preinscripció universitària finalitzarà divendres.