El 112 rep 527 trucades pel temporal de pluges a Catalunya fins a les 9.30 hores

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
El telèfon d'emergències 112 ha rebut 527 trucades pel temporal de pluges a Catalunya aquest dijous fins a les 9.30 hores, un episodi que afecta especialment el litoral i prelitoral català i que ha generat un total de 446 expedients en el si del 112.
Per comarques, del Vallès Occidental s'ha produït el 44,42% de les trucades, mentre que del Barcelonès el 16,63%, del Vallès Oriental el 8,32% i del Baix Llobregat, el 7,88%, ha informat el 112 en un missatge a X recollit per Europa Press.
Fins a les 8 hores, el 112 ha rebut 263 trucades, la qual cosa suposa que el 50% de les trucades registrades fins a les 9.30 hores s'han produït entre les 8 hores i les 9.30 hores.
AVISOS ALS BOMBERS
Fins a les 9 hores, els Bombers de la Generalitat han atès 134 avisos relacionats amb el temporal de pluges a Catalunya.
60 provenien de la Regió d'Emergències Metropolitana (REM) Nord; 23 de la REM Sud; 18 de la Regió d'Emergències (RE) Terres de l'Ebre; 13 de la RE Lleida; 7 de la RE Centre i 4 de la RE Tarragona, han apuntat en un altre missatge a X.