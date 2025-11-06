Restablerta la circulació de l'R4 entre Sabadell i Terrassa (Barcelona) després de les pluges

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
La circulació de l'R4 de Rodalies entre Sabadell i Terrassa (Barcelona) s'ha pogut restablir aquest dijous a les 11.05 hores després del tall que s'ha produït cap a les 09.00 per les pluges intenses a Catalunya, informa Adif en un missatge a X recollit per Europa Press.
D'altra banda, els trens de mitja distància també han recuperat la circulació després de solucionar-se la incidència en la senyalització a Sant Vicenç de Calders (Tarragona).
Per aquest motiu, Protecció Civil ha desactivat la prealerta del Ferrocat després d'establir un servei de carretera alternatiu per als viatgers que circulaven amb l'R15 i l'R14.