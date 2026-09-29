El 112 rep 1.234 trucades per 987 incidents a causa de les pluges a Catalunya fins a les 13 hores

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
El telèfon d'emergències 112 ha rebut un total de 1.234 trucades per 987 incidents provocats per l'episodi de pluges a Catalunya aquest dimarts fins a les 13 hores.
Les comarques amb més trucades són el Barcelonès (400), el Baix Llobregat (325), el Vallès Occidental (307) i l'Alt Penedès (61), ha informat el 112 en un missatge a X recollit per Europa Press.
Per municipis, destaquen Barcelona (244), Sant Cugat del Vallès (184), l'Hospitalet de Llobregat (128) i Cornellà de Llobregat (61).