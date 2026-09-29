Restablerta amb demores l'R4 entre Vilafranca i Martorell (Barcelona) després d'una incidència

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
La línia R4 de Rodalies s'ha restablert aquest dimarts cap a les 11.15 hores entre Vilafranca del Penedès i Martorell (Barcelona) després de resoldre's la incidència que ha provocat un tall vora les 10.30, si bé els trens poden quedar més temps aturats i augmentar el temps del recorregut per les limitacions temporals de velocitat, informa l'empresa ferroviària en un comunicat.
La incidència a la infraestructura ha obligat a establir un servei alternatiu per carretera entre Vilafranca i Martorell amb parades intermèdies.
D'altra banda, els trens que circulen entre Tarragona i Barcelona registren retards per una incidència a Altafulla (Tarragona) i els tècnics d'Adif treballen per solucionar-la tan aviat com sigui possible.