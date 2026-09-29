Reoberta totalment la ronda de Dalt de Barcelona després de l'últim tall en sentit Llobregat

BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
La ronda de Dalt de Barcelona (B-20) s'ha tornat a reobrir completament aquest dimarts a les 16.50 hores després del tall vora les 15.00 a l'altura de Canyelles en sentit Llobregat per inundacions, informa el Servei Català de Trànsit a X.
Al voltant de les 14 s'havia pogut reobrir en tots dos sentits, però la via s'ha tornat a tallar 45 minuts més tard amb retencions des de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).
A les 17.10 hores hi ha retencions des de Badalona (Barcelona) i també cua de la Diagonal a Sarrià en sentit Besòs.