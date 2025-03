El TSJC absol Dani Alves del delicte d'agressió sexual pel qual va ser condemnat

BARCELONA 28 març (EUROPA PRESS) -

La secció d'apel·lacions del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha revocat per unanimitat la sentència que va condemnar l'exjugador del FC Barcelona Dani Alves a 4 anys i 6 mesos de presó per l'agressió sexual a una jove a la discoteca Sutton el desembre del 2022.

En la interlocutòria consultada per Europa Press, el tribunal estima per unanimitat el recurs presentat per la defensa del futbolista i desestima els de la Fiscalia, que demanava elevar la pena als 9 anys de presó, i de l'acusació particular, que demanava apujar-la fins als 12 anys.

La sentència, que ha estat notificada aquest divendres, assenyala una manca de fiabilitat en el testimoni de la denunciant i precisa que davant "les insuficiències probatòries" acorda la revocació de la sentèncica, una resolució absolutòria i deixar sense efecte les mesures cautelars adoptades.