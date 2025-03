L'absolució d'Alves és una "reculada" en la lluita contra la violència sexual, segons l'advocada de la víctima

BARCELONA 28 març (EUROPA PRESS) -

L'advocada de la víctima de Dani Alves, Ester García, ha assegurat que la sentència absolutòria "suposa una reculada tant a nivell jurídic com social en la lluita contra les violències sexuals" i que pot desincentivar les dones a que denunciïn.

Així ho ha manifestat aquest divendres a la tarda davant el seu despatx de Barcelona, on ha dit estar "molt decebuda" amb la sentència de la secció d'apel·lacions del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que revoca la sentència que condemnava Dani Alves a quatre anys i mig de presó per l'agressió sexual a una jove a la discoteca Sutton el desembre del 2022.

L'advocada ha dit que la seva clienta "està molt decebuda, trista i d'alguna manera ha sentit com si tornés al lavabo on es van produir els fets" i que jurídicament hi han de recórrer en contra, però tindran en compte l'estat emocional de la noia, que ha passat 2 anys d'infern, en paraules de la lletrada.