L'advocada de Dani Alves, sobre l'absolució de l'exfutbolista: "Per fi s'ha fet justícia"

BARCELONA 28 març (EUROPA PRESS) -

L'advocada de Dani Alves, Inés Guardiola, ha celebrat l'absolució aquest divendres de la sentència que va condemnar l'exfutbolista a 4 anys i 6 mesos de presó per l'agressió sexual a una jove a la discoteca Sutton el desembre del 2022: "Per fi s'ha fet justícia".

"Estic amb Dani Alves. Estem molt feliços. És innocent. S'ha demostrat. La justícia ja ha parlat", ha dit en una entrevista a Rac1 recollida per Europa Press, en la qual ha explicat que tant ella com Alves esperaven l'absolució.

Ha afirmat que encara no s'ha pogut llegir l'"extensa" sentència i que sap que no és ferma i, preguntada per si té previst demanar alguna indemnització, ha expressat que encara no ho pot dir.