Ayuso estarà present a la sortida a Alalpardo i a la meta situada a Cibeles
MADRID, 14 set. (EUROPA PRESS TELEVISIÓ) -
La Vuelta Ciclista a Espanya posarà aquest diumenge a Madrid el punt final a una 90a edició de la ronda espanyola marcada per les protestes en suport del poble palestí i contra el "genocidi" a Gaza davant de la presència de l'equip Israel-Premier Tech, uns actes de denúncia que s'han saldat amb una vintena de detinguts per desordres públics en les etapes prèvies.
Unes protestes "pacífiques" impulsades per grups propalestina que també han estat presents en la penúltima etapa, disputada aquest dissabte entre Robledo de Chavela i la Bola del Món, al port de Navacerrada. A Becerril de la Sierra, a divuit quilòmetres de meta, un grup de persones va tallar la carretera i va retardar l'avanç del grup de favorits. La policia va retenir els manifestants i va evitar que detinguessin la Vuelta per complet.
Uns minuts abans d'aquest incident, l'organització de la Vuelta Ciclista a Espanya va decidir desviar l'etapa a l'altura de Cercedilla per les protestes, de manera que els ciclistes van vorejar la localitat i van seguir per la carretera de Los Molinos.
Les protestes es replicaran també durant l'etapa final, amb un recorregut de 106 quilòmetres íntegrament per territori madrileny, que s'ha retallat en cinc quilòmetres, eliminant el pas per Aravaca. En concret, la 21a etapa tindrà sortida a Alalpardo i passarà per Algete, San Sebastián de los Reyes i Alcobendas, abans d'entrar a la capital, on els ciclistes faran un circuit tancat urbà amb nou passos per meta.
Al llarg del recorregut hi ha convocades una desena de protestes propalestines, a les quals es crida a acudir amb kufies i banderes palestines. La primera tindrà lloc a Alalpardo, on està prevista la sortida neutralitzada de l'etapa a les 16.40.
En aquesta petita localitat de 3.500 veïns s'ha citat la ciutadania a partir de les 14.40 al carrer d'Alcalá, en la seva confluència amb l'M-123, i es crida a assistir amb banderes palestines. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, té previst acudir al tall de la cinta en aquest municipi.
Les protestes es repetiran també a Algete, San Sebastián de los Reyes --els ciclistes passaran per la rotonda de Palestina-- i Alcobendas abans que l'escamot arribi a la capital.
Precisament a Madrid és on s'espera que es reuneixi el nombre més gran de manifestants. El colofó a aquesta 90a edició de la Vuelta Ciclista serà la coronació del mallot vermell a Cibeles, davant de la seu de l'Ajuntament de la capital, prevista a les 20.30.
Prèviament, els corredors faran un circuit urbà amb nou passos per meta, amb un últim tram que tindrà com a protagonista el Paisaje de la Luz, declarat patrimoni mundial de la Unesco.
La ronda espanyola recorrerà així els principals carrers del Madrid històric, amb pas per la Puerta del Sol, Calle Mayor, Plaza de Oriente, Paseo del Prado, Gran Via o Callao. Des de l'Ajuntament de Madrid es preveu una assistència superior a les 50.000 persones.
Així, les principals protestes s'han organitzat a Atocha, Callao i l'ermita de San Antonio de la Florida. En aquest cas, la convocatòria és a partir de les 18.00, tot i que amb una crida a acudir-hi com a mínim dues hores abans.
Davant del temor que es puguin produir incidents com els registrats en les etapes prèvies, especialment a Bilbao i Galícia, es desplegarà un fort dispositiu de seguretat, amb uns 2.300 efectius, superior a l'activat amb motiu de la cimera de l'OTAN el 2022.
Així, s'ha preparat un pla de seguretat especial integrat per 1.100 policies nacionals i uns altres 400 guàrdies civils, als quals se sumaran 800 efectius de la policia municipal i un centenar d'agents de mobilitat i un dispositiu de SAMUR - Protección Civil. Tot això junt amb l'activació de policies locals a les diferents localitats de pas i el dispositiu habitual de seguretat propi de la Vuelta.