Urtasun celebra les mobilitzacions a la Vuelta contra "l'atrocitat més gran del segle XXI"

El Govern central protegirà "els ciutadans que viatgen en la flotilla" a través de la xarxa consular
GIRONA, 14 set. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha celebrat aquest diumenge les mobilitzacions que s'estan produint en la Vuelta Ciclista a Espanya contra "l'atrocitat més gran del segle XXI".
Ho ha declarat a Girona en al·lusió a les protestes per la participació de l'equip Israel-Premier Tech a la Vuelta que acaba aquest diumenge a Madrid: "La societat espanyola ja no tolera que esdeveniments culturals i esportius serveixin per blanquejar el genocidi".
També ha dit que les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat estan "fent perfectament compatible la seguretat dels ciclistes amb les protestes".
"El que hauria d'haver passat és que Israel no hauria d'haver participat a la Vuelta Ciclista a Espanya", ha afegit.
Sobre la presència d'Israel a Eurovisió, ha defensat que "cal fer tot el possible per expulsar Israel" i, en cas de no aconseguir-ho, que Espanya se sumi als països que han avançat que no participaran si s'hi presenta, per la qual cosa espera que TVE prengui decisions en aquest sentit en els pròxims dies i setmanes, ha afegit textualment.
PROTECCIÓ A LA FLOTILLA
Quant a la Global Sumud Flotilla que es dirigeix a Gaza, ha dit que el Govern central està mobilitzat a través de la seva xarxa consular per protegir "els ciutadans que viatgen en la flotilla".
"Aprofito, com a ministre del Govern d'Espanya, per exigir-li al Govern d'Israel que permeti l'arribada de la flotilla a Gaza", ha reclamat.