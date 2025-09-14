Sánchez "reconeix els esportistes" de la Vuelta però "admira" el "poble que es mobilitza per una causa justa"

MÀLAGA 14 set. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha recordat que aquest diumenge acaba la Vuelta Ciclista a Espanya i ha manifestat el seu "reconeixement i respecte absolut als esportistes, però també la nostra admiració a un poble com l'espanyol que es mobilitza per causes justes com la de Palestina".
Així mateix, ha criticat que "l'oposició davant de la barbàrie de Gaza no diu res". "Tenen menys idees que educació, però en aquest context tan complex en l'àmbit internacional Espanya avui brilla com a exemple i com a orgull, exemple davant d'una comunitat internacional on veu com Espanya fa un pas al capdavant en la defensa dels drets humans", ha afegit.
Igualment, ha mostrat el seu "orgull de veure un país tan plural com el nostre, tan divers territorialment, però que, no obstant això, ens posem tots d'acord en una causa justa com són els drets humans, així que visca els drets humans i visca el poble espanyol".