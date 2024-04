El director del Godó, David Ferrer, "optimista" amb Rafa Nadal i Carlos Alcaraz

Ha assegurat que Nadal té "bones sensacions" entrenant a la pista i que Alcaraz ja entrena per ser a Barcelona

BARCELONA, 12 abr. (EUROPA PRESS) -

El director del Barcelona Open Banc Sabadell-71è Trofeu Conde de Godó, David Ferrer, s'ha mostrat "optimista" respecte a poder disposar dels tennistes espanyols Rafa Nadal i Carlos Alcaraz en el torneig barceloní, amb el mallorquí entrenant amb "bones sensacions" a 'la seva' pista i amb el murcià començant a entrenar després d'haver de renunciar a Montecarlo.

"Bé, a dia d'avui en Rafa està entrenant. Està amb bones sensacions tant ahir, acabant l'entrenament, com avui, que ha entrenat dues hores a la pista central. Són bones notícies. A partir d'aquí, no està ni confirmat ni descartat. Dia a dia, com diu en Rafa i el seu equip", ha assenyalat Ferrer en unes declaracions a TV3 recollides per Europa Press.

"Estem contents de com estan sortint els seus entrenaments en aquest aspecte. No ho sé, si està més prop de jugar. Això és una cosa que tant en Rafa com el seu equip haurien de dir. Jo no m'atreviria a parlar d'un percentatge", ha afegit, en aquest sentit, sobre el 12 vegades guanyador a Barcelona, que en cas de jugar s'acomiadaria a la Pista Rafa Nadal del seu torneig fetitxe.

I més optimista és encara amb el vigent doble guanyador del torneig, Carlos Alcaraz. "En el cas d'Alcaraz, en sabrem alguna cosa aquest cap de setmana, dissabte o diumenge. Ha començat a entrenar avui. Ho intento i crec que soc positiu de cara al fet que pugui estar amb nosaltres i la setmana que ve pugui competir", ha al·legat.

"Estarà intentant jugar partits o sets d'entrenament per veure com es troba, però a priori no és una lesió realment important com perquè no hi pugui ser", ha opinat l'extennista David Ferrer, des de fa uns anys director del torneig ATP500 de Barcelona.