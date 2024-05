Garriga (Vox) afirma que els independentistes "prefereixen una Catalunya islàmica" que espanyola

Tarradas diu que Salt ha viscut "un projecte anomenat multiculturalisme"



SALT (GIRONA), 4 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de Vox a les eleccions catalanes, Ignacio Garriga, ha assegurat aquest dissabte que els partits independentistes "prefereixen una Catalunya islàmica que una Catalunya espanyola".

Ho ha dit en un míting amb el president del partit, Santiago Abascal, i el candidat per Girona, Alberto Tarradas, a Salt (Girona), on hi ha un 37% de població immigrant, segons l'Idescat, i on el partit té 4 regidors.

"Tenim un compromís absolut per acabar amb aquest efecte crida que ha promogut el separatisme", ha valorat en referència a la immigració il·legal.

Segons Garriga, el resultat de fomentar l'islamisme és que "s'acaba amb la convivència als barris i s'acaba amb la identitat" de les ciutats.

Ha assegurat que no permetrà "que diguin que aquest discurs és un discurs d'odi" i que treballarà perquè els immigrants no es quedin amb les ajudes de manera prioritària.

"SUBURBIS TERCERMUNDISTES"

Tarradas ha dit que Salt ha viscut "un projecte anomenat multiculturalisme i un experiment impulsat per unes elits" que parlen de justícia social.

"L'única cosa que hem vist és com han transformat els nostres barris en suburbis tercermundistes, governats per okupes, governats per narcotraficants i governats per islamistes" ha afegit.