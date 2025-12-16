Publicat 16/12/2025 16:50

La Xina tanca la investigació antidúmping contra el porc de la UE amb aranzels del 4,9% al 19,8%

Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID 16 des. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de Comerç de la Xina ha decidit imposar a partir de dimecres uns aranzels d'entre el 4,9% i el 19,8% després de tancar la investigació per competència deslleial que va iniciar fa un any sobre les importacions procedents de la Unió Europea de carn de porc i altres productes porcins.

La forquilla d'aranzels que finalment s'implementarà se situa per sota del rang de tarifes de fins al 62,4% que Pequín aplicava de manera provisional des del setembre sobre les importacions d'una varietat de productes de porc.

Un cop tancada de la investigació, oberta el juny del 2024 a instàncies de l'Associació de Ramaderia de la Xina, el Ministeri de Comerç del gegant asiàtic ha conclòs que la carn de porc i els seus subproductes importats estaven sent objecte de dúmping a causa de les importacions des de la Unió Europea, "provocant un dany important a la indústria nacional".

D'aquesta manera, les autoritats xineses han determinat la imposició a partir del 17 de desembre del 2025 de "drets antidúmping" a la carn de porc i els seus subproductes importats originaris de la Unió Europea amb una vigència de cinc anys.

Segons el Ministeri de Comerç de la Xina, l'impacte per a les empreses espanyoles que exporten al país oscil·larà entre el 4,9% aplicable a Litera Meat, l'aranzel més baix, i el 9,8%, per a la resta d'empreses del sector afectades, incloent Argal Alimentación, Sánchez Romero Carvajal Jabugo, ElPozo Alimentación, Noel Alimentaria, Friselva, Industrias Cárnicas Tello, Corporación Alimentaria Guissona o Incarlopsa.

Per la seva banda, les càrnies neerlandeses VION Boxtel, VION Groenlo, VION Apeldoorn i VION Scherpenzeel es veuran afectades per un gravamen del 19,8%, el més elevat previst.

