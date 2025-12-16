Les restriccions per DNC a Girona s'aixecaran entre el 26 de desembre i el 8 de gener

GIRONA 16 des. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha anunciat que les restriccions per dermatosi nodular contagiosa (DNC) s'aixecaran el 26 de desembre al focus de Cassà de la Selva (Girona) i el 8 de gener al de Castelló d'Empúries (Girona).
Ho ha dit aquest dimarts en una roda de premsa per actualitzar la informació sobre el brot de pesta porcina africana (PPA), en la qual ha celebrat que no hi ha hagut nous casos i ha dit que és perquè "s'ha fet bé la feina".
Ordeig ha afegit que entre aquest dimarts i dimecres es publicaran els barems de les indemnitzacions, que seran "justes i adaptades als valors de mercat".
Aquestes indemnitzacions a les 17 granges que van haver de fer un buidatge sanitari es pagaran automàticament, per la qual cosa estaran abonades abans de finals d'any.
A més, durant el primer trimestre del 2026 s'aprovaran nous ajuts per "ajudar a recuperar la capacitat productiva" de les granges afectades, que poden necessitar mesos o anys per recuperar-la.
