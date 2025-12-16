Ordeig veu "dins la normalitat" els deu casos nous de PPA

Celebra la rebaixa dels aranzels xinesos al porcí espanyol
BARCELONA, 16 des. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha explicat que els deu casos nous de pesta porcina africana (PPA) que s'han confirmat aquest dimarts estan "dins la normalitat", ja que s'ha intensificat la recerca.
Ho ha dit aquest dimarts en una roda de premsa per actualitzar l'estat del brot, després de confirmar-se els deu casos nous de senglars morts per PPA, que n'eleva la xifra fins a 26, tots dins el primer radi de 6 quilòmetres.
Ordeig ha explicat que els nous casos no modifiquen ni el radi, ni les restriccions ni l'operativa de treball actual per contenir el focus dins aquest espai de 6 quilòmetres.
"La notícia seria que no haguessin sortit més" casos, ha afegit el conseller, que ha explicat que els tancaments perimetrals permeten augmentar les captures.
Ha avançat que s'analitzaran més animals capturats, la qual cosa pot portar a un increment dels casos, i que aquestes són les previsions: "El més normal és que vagin sortint, el més desitjable és que estiguin continguts".
LA XINA
Ordeig ha celebrat l'anunci aquest dimarts de la Xina de reduir els aranzels al porcí espanyol del 20% al 9,8% --i al 4,98% el procedent d'un escorxador d'Aragó--, i ha assegurat que és un "avantatge competitiu importantíssim" per al sector.
Ha afirmat que aquesta rebaixa es deu a la bona feina feta, ja que el Govern xinès "fa unes auditories, unes inspeccions molt exhaustives i exigents".
"Vol dir que fem les coses bé, m'atreviria a dir que molt millor que en altres llocs", ha afegit el conseller.
Ordeig ha apuntat que aquesta notícia "dona arguments per pensar" que el sector sortirà abans i amb menys impacte negatiu de la crisi de la PPA del que podria haver estat.