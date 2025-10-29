Uns 1.000 treballadors del metall protesten davant Foment a Barcelona per un nou conveni

BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
Uns 1.000 treballadors del sector del metall de Catalunya es concentren aquest dimecres des de les 11.30 hores davant la seu de Foment del Treball a Barcelona per reclamar a la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM) un nou conveni amb millors condicions.
Es tracta d'una de les accions de la vaga que CCOO i UGT de Catalunya han convocat aquest dimecres i dijous, i a la qual s'ha cridat uns 180.000 treballadors, després que aquest matí alguns hagin tallat diverses carreteres catalanes.
En unes declaracions als mitjans, la secretària general de CCOO de Catalunya, Belén López, i el de la UGT de Catalunya, Camil Ros, han afirmat que la vaga ha estat un "èxit" i un exemple per a la resta de sectors i que les mobilitzacions no cessaran si no s'arriba a un acord.