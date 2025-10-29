Cecot situa en el 18,7% el seguiment de la vaga del sector del metall entre les seves empreses associades

BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
Cecot ha situat en el 18,69% el seguiment de la vaga del sector del metall entre les seves empreses associades fins a les 12 hores d'aquest dimecres, en un comunicat.
La patronal ha explicat que un 77% de les empreses assegura "no haver registrat cap incidència" significativa durant el matí, mentre que un 8% ha tingut incidències lleus i un 16%, afectacions moderades o greus.
En total, el 63% de les empreses ha pogut mantenir l'activitat productiva amb normalitat, un 12%, de manera parcial, i un 25% han aturat l'activitat.
Els sindicats CCOO i UGT de Catalunya han convocat una vaga aquest dimecres i dijous en aquest sector arran de l'estancament de les negociacions per al nou conveni col·lectiu.
Estan cridats a la vaga uns 180.000 treballadors i entre altres accions, s'han tallat carreteres i s'ha fet una concentració davant la seu de Foment del Treball i la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM) a Barcelona.