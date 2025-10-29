La UPM lamenta que els sindicats mantinguin la vaga malgrat presentar-los noves propostes

BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
La Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM) ha lamentat que els sindicats CCOO i UGT de Catalunya mantinguin la vaga aquest dimecres i dijous després de rebutjar les noves propostes per desencallar l'acord per al conveni del sector, a petició de la Conselleria d'Empresa i Treball.
Aquestes propostes, que s'afegeixen a les anteriors, estaven orientades a desconvocar la vaga convocada per CCOO i UGT de Catalunya, sobre els àmbits de la jornada laboral, els salaris i en matèria de compensació i absorció, informa la patronal en un comunicat aquest dimecres.
Entre d'altres, la UPM proposa mantenir la jornada l'any 2025; de cara al 2026, reduir la jornada en 4 hores, preservant el permís de lliure disposició en 8 hores; i per al 2027, reduir-la en 4 hores més, conservant igualment el permís de 8 hores.
En matèria salarial, la proposta empresarial planteja uns increments del 3% l'any 2025, del 3% per al 2026 i del 2,75% per al 2027, alhora que "s'afegiria com a clàusula de garantia salarial, la que ja figura en l'actual conveni col·lectiu".
En relació amb Compensació i Absorció, rebaixa el percentatge sobre l'increment salarial que es comentava en una disposició transitòria, de manera que, per la vigència del conveni, "només es podria compensar i absorbir el 50% dels increments salarials i quantitats acordades en les taules".
"La representació empresarial entén que aquesta proposta és equilibrada, millor que la que es va fer ahir, i que n'hi hauria d'haver hagut prou per desconvocar la vaga sol·licitada per la part sindical", ha subratllat la UPM.