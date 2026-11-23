BARCELONA, 23 nov. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha afirmat que la decisió del Tribunal Suprem (TS) d'aplicar l'amnistia a l'expresident de la Generalitat i líder del partit, Carles Puigdemont, és "una victòria de l'independentisme sobre la repressió de l'Estat", amb governs del PP i del PSOE.
"És una victòria contra tots els que van impulsar, signar i votar el 155 d'aquell moment. També és una victòria claríssima a l'extrema dreta perquè Vox va ser acusació popular en el judici del procés, demanava anys de presó i es resistia a l'aplicació de l'amnistia", ha subratllat en una roda de premsa.
Per Turull, la decisió del Suprem també és una victòria de Junts, sobretot de Puigdemont, perquè "va posar com a condició a l'hora de negociar la resolució del conflicte polític que fos d'igual a igual" via l'aprovació de la llei d'amnistia.
"És una victòria a l''A por ellos'. És comprensible que a l'Estat en el seu conjunt, institucional i de les forces polítiques, hi hagi una sensació de derrota", ha sostingut.
RESULTATS A MADRID
Després de remetre a la roda de premsa convocada dimecres per Puigdemont per conèixer els detalls del seu retorn, ha reivindicat que persistir, "mantenir la posició i actuar a l'ofensiva" a Madrid dona resultats, com assegura que han fet en aquesta legislatura.
Així, ha recordat quan es van plantar votant en contra del primer redactat de la llei d'amnistia, a més de recordar que el PSOE també va corejar allò de "Puigdemont a presó".
"Pedro Sánchez va dir en un debat que es comprometia a portar en Puigdemont aquí perquè anés a la presó. Veiem un home de conviccions profundes. Va passar d'això a acceptar, perquè a Junts ens vam plantar i vam passar a l'ofensiva, la llei d'amnistia", ha afegit.
29N
Per això, ha defensat la importància que hi hagi un independentisme fort i amb les mans lliures després de les eleccions del 29 de novembre "per derrotar tots els intents de repressió de l'Estat".
Malgrat tot, ha apuntat que el conflicte entre Catalunya i la resta d'Espanya continua vigent, i ha evitat fer una lectura política del moment en què s'ha donat a conèixer la resolució del Suprem, quan falten 6 dies per als comicis.
RETORN DE PUIGDEMONT
Sí que ha explicat que el retorn de Puigdemont a Catalunya es planteja amb caràcter institucional, que això és compatible amb el fet que hagi participat en la campanya i que ell mateix ho explicarà en la roda de premsa de dimecres.
"Va anar a l'exili a plantar cara a l'Estat com a president i tornarà havent guanyat la repressió de l'Estat, amb governs diferents, com a president de Catalunya i no d'un partit", ha precisat.
AL·LUSIÓ A RUFIÁN
Segons Turull, són moltes les persones, institucions i entitats que volen rebre Puigdemont i abraçar-lo, a diferència d'alguns que han manifestat el contrari, en al·lusió al cap de llista d'ERC a les eleccions generals, Gabriel Rufián, "al qual no crec que es trobi a faltar".
Sobre si es preveu que Puigdemont pugui tornar diumenge, ha recordat que l'expresident va dir que ho faria després de les eleccions: "Imagino que no el veurem diumenge a Girona. Crec", ha afegit Turull, que posteriorment ha aclarit que serà després del 29 de novembre.