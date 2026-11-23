BARCELONA 23 nov. (EUROPA PRESS) -
L'expresidenta del Parlament i de Junts, Laura Borràs, ha celebrat aquest dilluns que el Tribunal Suprem hagi aplicat l'amnistia a l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, i ha avisat que això no equival que hagi renunciat a l'objectiu de la independència.
"Una mesura jurídica que permet extingir responsabilitats penals no equival, per si mateixa, a renunciar a un objectiu polític. El president Carles Puigdemont no hi ha renunciat i quan torni tindrà l'oportunitat de demostrar-ho", ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press.
Tot i que constata que l'amnistia no és la independència, no resol el conflicte polític, no substitueix el dret a l'autodeterminació ni esborra el patiment de les persones afectades, considera que tampoc no és una renúncia del moviment independentista.
Per Borràs, la "repressió" té un cost humà que no desapareix malgrat la decisió del Suprem, per la qual cosa ha destacat la rellevància que suposa qualsevol reducció d'aquestes conseqüències.
"Aquesta decisió arriba després d'anys de procediments, recursos i totes les resistències judicials possibles. I l'amnistia arriba després que moltes persones hagin vist la seva vida condicionada per una causa política que no s'ha resolt políticament", ha apuntat.