Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 23 nov. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha reaccionat aquest dilluns a X a la decisió del Tribunal Suprem d'aplicar-li l'amnistia citant un poema del mallorquí Jaume C. Pons que acaba expressant les ganes de donar "pel cul" als enemics.
En un missatge a X recollit per Europa Press, Puigdemont ha explicat que quan va llegir el poema de Jaume C. Pons, inclòs en el llibre 'El Corc' (LaBreu Edicions), va pensar que un dia tindria l'ocasió de recomanar-lo: "El dia ha arribat".
Amb el títol 'El necessari naixament de contrincants', el poema utilitza la ironia per referir-se als enemics, als quals desitja que cada vegada siguin més llestos, acarnissats i sòrdids per estar al nivell de la seva "mesquinesa" i dignes del seu odi.
I en l'última estrofa els dona les gràcies per les raons que li regalen constantment perquè es mori de ganes de donar-los "pel cul".
En l'apunt també ha aprofitat per animar a comprar el llibre per trobar més poemes i "uns deliciosos propòsits de procreació" finals.