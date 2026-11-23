BARCELONA 23 nov. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat la decisió del Tribunal Suprem (TS) d'aplicar l'amnistia a l'expresident de la Generalitat i líder del partit, Carles Puigdemont: "Persistir i persistir per guanyar malgrat tantes dificultats en tots els ordres i de tants!".
En un missatge a X recollit per Europa Press, ha felicitat Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig pel tancament de la causa del procés.
I ha demanat seguir endavant amb les etiquetes 'Visca Catalunya lliure' i 'Independència'.