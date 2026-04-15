Trump insta el papa Lleó XIV a tenir en compte que l'Iran "ha matat almenys 42.000 manifestants innocents"

Europa Press/Contacto/Jen Golbeck
MADRID 15 abr. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a carregar aquest dimarts contra el papa Lleó XIV en instar-lo a considerar que l'Iran "ha matat almenys 42.000 manifestants innocents", xifra que no ha confirmat cap autoritat ni organització fins avui, dins l'escalada dialèctica empresa per l'inquilí de la Casa Blanca aquesta mateixa setmana en titllar el summe pontífex de "feble en matèria de delinqüència i pèssim en política exterior".
"Algú podria dir al papa Lleó XIV que l'Iran ha matat almenys 42.000 manifestants innocents i totalment desarmats en els últims dos mesos?", s'ha preguntat el magnat republicà després de qualificar d'"absolutament inacceptable" que l'Iran tingui una bomba nuclear.
Trump s'ha pronunciat així en un nou atac frontal contra el papa Lleó XIV després que el líder del Vaticà es manifestés la setmana passada en contra de la guerra a països com Ucraïna, el Líban o el Sudan, i també de la violència a l'Iran.
"Lleó hauria de redreçar el rumb com a papa, fer servir el sentit comú, deixar de complaure l'esquerra radical i centrar-se a ser un gran papa, no un polític", va afirmar diumenge el mandatari nord-americà sobre els posicionaments del seu homòleg a l'Estat del Vaticà, abans de concloure que aquesta posició "l'està perjudicant i molt i, el més important, està perjudicant l'Església catòlica".