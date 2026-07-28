El Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera de la Generalitat Meritxell Serret

BARCELONA, 28 jul. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Suprem (TS) ha aplicat la llei d'amnistia a l'exconsellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat Meritxell Serret (ERC), que va ocupar el càrrec entre gener del 2016 i octubre del 2017, per un suposat delicte continuat de desobediència greu arran del procés i de l'1-O.
En una resolució a la qual ha tingut accés Europa Press, la sala ha decidit que es declaren amnistiats els actes pels quals es va jutjar Serret i, en conseqüència, "es declara extingida la responsabilitat penal que ha contret".
Exposen que el pronunciament del Tribunal Constitucional (TC) no ha declarat la nul·litat de l'article 1.1 de la llei d'amnistia (que defineix l'àmbit objectiu de la norma), sinó que propugna una interpretació de la norma.
Per això, assenyalen que el recurs de cassació de Serret a la sentència condemnatòria compleix l'àmbit objectiu d'aplicació de l'amnistia i que, per tant, "no contravé, segons ha establert el Tribunal Constitucional en aquests termes, la Constitució espanyola".
Serret havia estat condemnada a una multa de 12.000 euros a pagar durant 8 mesos amb una quota diària de 50 euros i a una inhabilitació especial d'un any per a l'exercici de càrrecs públics electes.
VALORACIÓ D'ERC
En un comunicat, a ERC es mostren satisfets amb la "primera" amnistia del TS a un conseller del Govern del 2017 i apunten que la resolució del Suprem avala la que consideren la sòlida estratègia seguida amb la llei d'amnistia.
Consideren que amb la "contundent" sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) era inevitable que el Suprem apliqués la llei d'amnistia.
Demanen la mateixa resolució per a la resta d'encausats: "Per poder restaurar tots els drets polítics de totes les persones represaliades, que els exiliats puguin tornar a casa, i poder discutir políticament i democràticament sobre el conflicte entre Catalunya i l'Estat espanyol sense repressió".