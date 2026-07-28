Illa celebra l'amnistia a Serret (ERC) però demana que s'apliqui "més ràpid"

BARCELONA 28 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat "content" per la resolució del Tribunal Suprem amb la qual aplica la llei d'amnistia a l'exconsellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació durant el procés, Meritxell Serret (ERC), però demana que s'apliqui "més ràpid".
"L'amnistia sempre l'hem defensat i hem dit que s'ha de dur a terme, s'ha d'aplicar amb diligència i agilitat. Jo celebro que hi hagi hagut algunes decisions del Tribunal Suprem en aquest sentit", ha dit en unes declaracions als mitjans des del Vietnam.
Illa ha expressat que vol que s'apliqui l'amnistia a tots els encausats perquè dona "molt" valor al que considera un restabliment de la convivència a Catalunya.
Ha recordat que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va ser "clara i explícita" i certifica la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret europeu, a més d'eliminar qualsevol dubte en relació amb si això perjudicava els interessos financers de la UE.
Preguntat per si la Generalitat ha obtingut resposta al seu escrit remès al Tribunal de Comptes en el qual sol·licitava l'aplicació de l'amnistia i l'aixecament de les mesures cautelars en les causes pendents relatives a l'1-O i a l'acció exterior del Govern impulsada durant el procés, Illa ha afirmat que no li "consta" que hi hagi hagut cap resposta.