Serret (ERC) celebra que se li apliqui l'amnistia i demana que s'estengui "a tots" els encausats

BARCELONA, 28 jul. (EUROPA PRESS) -
L'exconsellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat durant el procés, Meritxell Serret (ERC), ha celebrat aquest dimarts la resolució del Tribunal Suprem (TS) amb la qual se li aplica la llei d'amnistia però ha demanat que s'apliqui "a tothom que encara n'està pendent".
En una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press, Serret ha afirmat haver rebut la resolució amb "sorpresa" en assenyalar que, després de tant temps de procés judicial, no tenia clar si se li acabaria aplicant.
Serret (ERC), que va ser consellera entre gener del 2016 i octubre del 2017, va ser condemnada per un suposat delicte continuat de desobediència greu arran del procés i de l'1-O a una multa de 12.000 euros a pagar durant 8 mesos amb una quota diària de 50 euros i a una inhabilitació especial d'un any per a l'exercici de càrrecs públics electes.
Preguntada per si considera que el TS ha rectificat la seva posició amb aquesta resolució, ha sostingut que només es podrà parlar de canvi de criteri quan la llei "s'hagi aplicat definitivament" i íntegrament a tots els encausats.
L'AVAL D'EUROPA
Sobre si creu que sense l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) l'amnistia li hauria arribat, ha afirmat que ella comptava que "caldria" la confirmació europea de la llei.
"És evident que hi ha una llei que es va aprovar, que s'ha declarat que és constitucional, i que la justícia europea ha avalat i que, per tant, s'ha d'aplicar. I els jutjats i els tribunals l'han d'aplicar", ha dit.
RESOLUCIÓ DEL CONFLICTE
Ha expressat que actualment s'ha de seguir tota l'estratègia amb la qual es va impulsar l'amnistia, que afirma que és la resolució política i democràtica del conflicte polític a Catalunya: "L'objectiu ha de ser que es resolgui el conflicte, no que s'enquisti, no que empitjori".
Preguntada per quin termini considera raonable perquè tots els efectes de la llei siguin una realitat, ha expressat que tothom qui ha passat per processos judicials ha après "a no jugar amb les expectatives" i a treballar amb més prudència.