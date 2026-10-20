El Suprem amnistia Junqueras, Romeva, Turull i Bassa, els dirigents del procés condemnats per malversació

MADRID 20 oct. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Suprem ha resolt aplicar la llei d'amnistia a l'exvicepresident català i líder d'ERC, Oriol Junqueras, i als exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa, després de dos anys d'entrar en vigor i després de l'aval del Tribunal Constitucional a aplicar-la a la malversació, delicte pel qual van ser condemnats tots quatre.
La sala penal, la que va jutjar el procés, ha fet aquest pas en una interlocutòria, recollida per Europa Press, després que el Constitucional li ordenés amnistiar els dirigents independentistes.
Amb tot, els magistrats critiquen "la innecessària grandiloqüència" del Constitucional, que "revela el desig de guarnir un raonament invasiu de l'àmbit jurisdiccional" del Suprem.