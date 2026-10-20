Junqueras celebra ser amnistiat: "Per fi s'ha fet justícia allà on només hi havia injustícia"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 20 oct. (EUROPA PRESS) -
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha celebrat que el Tribunal Suprem (TS) li hagi aplicat l'amnistia: "Per fi s'ha fet justícia allà on només hi havia injustícia. Ambició. País. Futur".
Així s'ha pronunciat aquest dimarts en un missatge a X recollit per Europa Press, després que el TS també hagi amnistiat el secretari general de Junts, Jordi Turull, i els exconsellers republicans Raül Romeva i Dolors Bassa.
En un altre missatge, ERC ha assegurat que l'amnistia és una victòria de l'independentisme: "Finalment és una realitat amb tots els poders espanyols en contra. Votar no pot ser mai un delicte".
"Ho hem batallat i ho hem aconseguit. L'amnistia és una victòria de l'independentisme", han afirmat els republicans
També han dit: "Votar mai pot ser un delicte. I l'anhel de llibertat de Catalunya no s'acaba mai".