Turull (Junts) celebra la seva amnistia i demana que sigui "total" i permeti la tornada de Puigdemont

BARCELONA 20 oct. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat que el Tribunal Suprem (TS) hagi resolt aplicar-li la llei d'amnistia, i ha demanat que aquesta aplicació sigui "total" i que permeti el retorn de l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, i els exconsellers Lluís Puig i Toni Comin.
En un missatge a X aquest dimarts recollit per Europa Press, Turull ha assegurat que es tracta d'una nova victòria de l'independentisme i ha sostingut que van aconseguir l'aprovació de l'amnistia per "demostrar que votar per la independència de Catalunya no és ni pot ser mai cap delicte".
"No és perdó, és justícia. Ara cal que aquesta amnistia sigui total", ha subratllat el número dos de Junts.