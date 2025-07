MADRID 28 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha insistit que mantindrà una reunió amb el líder de Junts, Carles Puigdemont, i espera convèncer-lo perquè faci costat als pressupostos generals de l'any 2026.

En la roda de premsa per fer balanç del curs polític que s'ha celebrat aquest dilluns a La Moncloa, ha reiterat que es reunirà "amb tots els interlocutors" en ser preguntat sobre una possible trobada amb l'expresident català durant el curs polític.

En aquest sentit ha assenyalat que la llei d'amnistia és per "superar" la situació que es va viure durant el procés independentista del 2017. "Aquest és un país que mira cap endavant a l'any 2027, no a l'any 2017, i, per tant, em reuniré amb tots ells per tractar aquests temes i molts d'altres", ha indicat.

D'altra banda, Sánchez ha celebrat que el Tribunal Constitucional hagi donat l'aval a la llei d'amnistia, "una de les principals lleis d'aquesta legislatura". "Jo crec que aquesta és una extraordinària notícia per a un país que treballa pel retrobament i la convivència entre els pobles d'Espanya", ha esgrimit.