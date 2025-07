Sánchez reivindica Espanya com un país "segur i tolerant" davant la previsió de 100 milions de turistes el 2025

MADRID 28 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha definit aquest dilluns Espanya com un país "segur, obert i tolerant" en relació amb l'estimació de l'arribada de més de 100 milions de turistes el 2025, que seria nou rècord històric en el sector.

"Si 100 milions de persones ens visiten, no poden estar equivocades. Si trien Espanya entre els centenars de països que hi ha al món és perquè saben que funciona, és un país segur, desenvolupat i un país per descobrir, a més de ser obert i tolerant", segons ha manifestat durant la roda de premsa per fer balanç del curs polític a La Moncloa.

En aquest sentit, ha posat en valor les platges, el patrimoni, la gastronomia, la naturalesa i la cultura d'Espanya, a més d'assegurar que té "una de les millors infraestructures digitals i físiques d'Occident".

De fet, ha ressaltat que mitjans de comunicació internacionals com 'The Washington Post' "parlen del nou somni espanyol" o 'The Guardian' que considera Espanya com "el país més dinàmic d'Europa".

"Aquesta és la nostra imatge a l'exterior i això és el que representa avui per a milions i milions de ciutadans estrangers", ha acabat reivindicant.

A falta de conèixer el nombre de visitants internacionals dels sis primers mesos del 2025, Espanya va rebre l'arribada de 35 milions de turistes entre gener i maig, un 5,5% més respecte al mateix període de l'any passat.

El 2024, el país va batre nou rècord de viatgers estrangers en registrar prop de 94 milions de visitants, la qual cosa suposa nou milions més que l'anterior dada del 2023, és a dir, un 10% més, juntament amb una despesa turística històrica d'uns 126.000 milions d'euros (+16%).