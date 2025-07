MADRID 28 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha assegurat que l'executiu presentarà uns pressupostos generals de l'Estat (PGE) per al 2026 "millors des del punt de vista social" i que negociarà amb tots els grups parlamentaris per aprovar-los.

"El Govern d'Espanya presentarà els pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2026", ha afirmat aquest dilluns Sánchez en una compareixença per fer balanç del curs polític, en la qual ha defensat que els pròxims PGE seran "millors des del punt de vista social".

En aquest sentit, Sánchez ha insistit que el Govern central treballarà amb tots els grups parlamentaris per tirar endavant els comptes públics. "A més dels PGE, tenim una eina fantàstica per a la transformació, el creixement econòmic, la creació d'ocupació i la modernització del nostre país que són els fons europeus", ha afegit.

"Els fons europeus també són uns altres pressupostos, és un altre carril que incorporem en aquest compromís de modernització, de creixement econòmic, de creació d'ocupació i de cohesió social", ha explicat Sánchez.

Per això, el cap de l'executiu ha subratllat que treballaran "amb tots els grups parlamentaris per persuadir-los que són uns bons pressupostos per fer front als desafiaments que té Espanya per davant".