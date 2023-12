Sánchez reitera que un referèndum seria "inconstitucional", abans de reunir-se amb Aragonès

Planteja acords per "reforçar l'autogovern" aquesta legislatura

BARCELONA, 21 des. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha tornat a rebutjar la proposta de l'independentisme d'un referèndum perquè és "inconstitucional", just abans de reunir-se amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès.

"A més, és contraproduent per a una cosa en el que estem tots treballant, que és la superació de la fractura viscuda durant l'època passada", ha dit en una entrevista de Rac1 aquest dijous recollida per Europa Press.

"El que hem de fer és obrir una nova etapa, reforçar l'autogovern" i trobar espais en què es puguin trobar.

Per això, ha defensat la seva reunió amb Aragonès per buscar punts de trobada relacionats "amb una idea transversal, en una societat on està molt arrelat el concepte i la cultura de l'autogovern".

"És aquí on jo crec que podem trobar una zona de trobada i un nou acord en aquesta legislatura", ha insistit.

Sánchez ha tornat a defensar la llei d'amnistia perquè és constitucional, mentre que les propostes d'amnistia dels independentistes en la legislatura passada eren "inconstitucionals".

També ha dit que no hi ha data fixada per a la seva reunió amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, però "el més lògic és que sigui després de la llei d'amnistia", igual que la reunió amb el líder d'ERC, Oriol Junqueras.

Sánchez ha dit que la proposta actual d'amnistia no sorgeix per 7 vots aconseguits al Congrés, com diu l'oposició, sinó perquè ha obtingut 179 escons al Congrés que fan costat al seu projecte de govern.

També ha reiterat que l'amnistia serà bona per a la convivència a Espanya i augura que, d'aquí a uns anys, molts dels qui es manifesten al carrer contra l'amnistia també es beneficiaran de la "convivència" que surti de l'amnistia.

A més, està convençut que els indults ja van ser "beneficiosos per a la normalització" de la situació de Catalunya.