Sánchez desmarca Tsunami Democràtic del terrorisme: "No crec que siguin comparables"

BARCELONA, 21 des. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dijous que les accions de la plataforma Tsunami Democràtic no tenen res a veure amb el terrorisme que ha patit Espanya, com el d'ETA i el gihadista: "No crec que siguin comparables".

En una entrevista a Rac1 recollida per Europa Press, Sánchez ha estat preguntat per la decisió del jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García-Castellón, d'atribuir delictes de terrorisme a l'expresident català Carles Puigdemont i a la secretària general d'ERC, Marta Rovira.

"Hem patit dos tipus de terrorisme: hem patit el terrorisme d'ETA, hem patit el terrorisme gihadista. Barcelona, també, malauradament el va patir. I no crec que siguin comparables", ha dit.

"Estem en aquesta investigació judicial i per tant jo no em puc pronunciar", ha afegit en preguntar-li si considera lawfare que el jutge de l'Audiència Nacional que investiga Tsunami, Manuel García-Castellón, ordenés 'punxar' el telèfon d'independentistes.

GOVERN JUDICIAL I ULTRADRETA

Sánchez ha assegurat que els ciutadans estan patint el "segrest" del govern dels jutges per part del PP en forma de ralentització de les sentències al Tribunal Suprem, una situació que ha qualificat de lawfare, és a dir, de politització de la justícia.

El líder socialista també s'ha mostrat preocupat per l'auge de la ultradreta, a parer seu una de les grans amenaces d'Europa, i ha afirmat que, de cara a les eleccions europees del 2024, "el pitjor és que el PP no ha desfullat la margarida, no sabem exactament si vol aïllar la ultradreta o el que fa és aliar-se amb ella".