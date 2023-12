Sánchez defensa la participació de l'Estat a Telefónica com una "operació estratègica"

BARCELONA, 21 des. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha defensat aquest dijous la participació de l'Estat a Telefónica, que ha qualificat d'"operació estratègica" relacionada amb la defensa i la ciberseguretat.

En una entrevista a Rac1 recollida per Europa Press, s'ha referit així a la compra del 10% de les accions de Telefònica per un cost de 2.000 milions per part del Govern central.

L'operació "té a veure amb la transformació digital, té a veure amb el fet que ara mateix les telecomunicacions estan íntimament vinculades amb la seguretat, amb la defensa, amb la ciberseguretat i amb el desenvolupament de tota l'economia digital en la qual estan immerses les economies particularment occidentals".

S'ha referit a altres països com Alemanya, Itàlia i França, on els estats també tenen una "participació significativa en aquestes operadores de telecomunicacions", i ha assegurat que la iniciativa espanyola és una bona operació que ha estat entesa pels mercats, en referència a la bona reacció en la borsa.

"Simplement és la constatació que estem parlant d'un sector estratègic per a la seguretat, la defensa i tot el procés de digitalització que hem d'abordar", ha afegit.