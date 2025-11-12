Sánchez reclama a Junts que faci "política en majúscules" al servei de la gent en comptes d'"apuntar-se al bloqueig"

MADRID 12 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha demanat aquest dimecres a Junts que faci "política en majúscules" al servei de la ciutadania en comptes d'"apuntar-se al bloqueig". Ho ha dit sense esmentar expressament el partit de Carles Puigdemont, als qui també indirectament ha demanat arguments a l'hora de tombar lleis que, a parer seu, pretenen millorar la vida de la gent.
Ha estat en la primera intervenció de la seva compareixença en el ple del Congrés quan recriminava al PP la seva "oposició constructiva".
"Bé, ara sembla que hi ha altres grups parlamentaris que es volen apuntar a aquest bloqueig, però per molts arguments que trobin, jo no hi entro, les seves raons tindran... Quins motius, quins arguments hi ha per bloquejar una llei que protegeix els nostres infants i adolescents en els entorns digitals, perquè no tiri endavant la llei de famílies en un país que pateix un hivern demogràfic i que té un problema seriós, greu, de corresponsabilitat?", ha preguntat Sánchez.
Així mateix, després de requerir arguments per rebutjar la llei d'universalitat de la sanitat pública, ha incidit que, com aquestes, hi ha moltes altres iniciatives en tramitació que, si s'aproven, milloraran la vida de la gent.
"Perquè parlem d'això, senyories, de fer política en majúscules, al servei dels ciutadans. Votin aquests ciutadans el que vulguin votar, pensin el que pensin", ha afirmat el president, abans d'apel·lar els grups parlamentaris "a aquest esperit d'acord" i avisar que "la vida de molta gent, sobretot de gent que necessita l'acció pública", depèn del que s'aprova al Congrés.