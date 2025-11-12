Feijóo insta Sánchez a convocar eleccions per evitar la "paràlisi": "Tot i que es resisteixi, el seu temps s'ha acabat"

MADRID 12 nov. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instat aquest dimecres el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, a convocar eleccions generals per evitar dos anys de "paràlisi" i "desgovern". A més a més, ha carregat contra els socis del PSOE per "normalitzar l'inacceptable" amb el seu suport, després d'avisar expressament Junts i el PNB que això no els "sortirà de franc".
"Tot i que es resisteixi, el seu temps s'ha acabat, senyor Sánchez, i tornarà a ser el moment dels espanyols", ha etzibat Feijóo al president en el ple del Congrés, en el qual s'ha centrat a repassar els casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE i el seu entorn familiar.
Especialment, s'ha referit al cas Leire Díez, exmilitant del PSOE, i als àudios que s'han destapat en què s'assegura que "el president vol que es netegi sense límit". "Senyor Sánchez, vostè també és el president de les clavegueres?", l'ha interpel·lat.
De fet, el cap de l'oposició ha ironitzat que aquesta era la "neteja" que Sánchez volia portar a la política espanyola quan va accedir al Govern central el 2018 quan "és el que més en sap de corrupció a Espanya".
AVISA EL PNB I JUNTS QUE AIXÒ NO ELS SORTIRÀ DE FRANC
A més a més, s'ha dirigit als socis del PSOE i els ha preguntat si no veuen que "normalitzen l'inacceptable". "El que s'està consentint és que els espanyols paguin amb els seus diners un govern que no funciona", ha afirmat.
"Senyories del PNB i de Junts, això no els sortirà de franc. Qui podia imaginar que a dos partits d'una base sociològica centrada els passaria factura donar suport a un govern d'esquerra populista com aquest? Vostès també són responsables de la deterioració del País Basc i de la deterioració de Catalunya. A Junts ja li ha passat i li passarà al PNB", ha advertit.