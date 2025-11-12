Abascal ofereix a Sánchez avançar eleccions a la Comunitat Valenciana si convoca les generals: "Si no, calli i deixi'ns"

MADRID 12 nov. (EUROPA PRESS) -
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha ofert al president espanyol, Pedro Sánchez, avançar les eleccions a la Comunitat Valenciana si dissol les Corts i convoca els comicis generals, i li ha demanat que, si no, "calli i deixi" al PP i Vox nomenar un nou president de la Generalitat.
En el torn de rèplica al cap de l'executiu, Abascal ha exigit a Sánchez que "torni la veu als espanyols" i s'ha compromès a demanar comicis a la Comunitat Valenciana si ell també ho fa a tot Espanya, en comptes de donar suport a Juan Francisco Pérez Llorca per rellevar Carlos Mazón, en el marc de les negociacions per donar suport al candidat del PP a les Corts Valencianes.
"Si no (convoca eleccions generals), calli i deixi'ns als altres reconstruir la València arrasada per les seves polítiques climàtiques", ha afegit el líder de Vox, en referència als retrets de Sánchez a l'acord entre el PP i Vox per elegir un nou president valencià.