Sánchez proposarà a Feijóo crear una "comissió de treball" per arribar a un acord i renovar el CGPJ

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dijous que proposarà crear una comissió de treball al líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, en la reunió que espera mantenir-hi abans de finals d'any. L'objectiu, segons ha indicat és abordar la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), el nou finançament autonòmic i la reforma de l'article 49 de la Constitució.

Dimecres, Sánchez va revelar que trucarà a Feijóo i que espera reunir-s'hi abans que acabi l'any per abordar aquests tres assumptes, però ha afegit que ara vol crear la "comissió de treball" amb el PP, ha indicat en una entrevista a 'Espejo Público' recollida per Europa Press.

En aquest sentit, assenyala que considera important que els dos grans partits, PSOE i PP, treballin "amb un horitzó d'entesa" en l'"inici de la legislatura" sobre aquests tres assumptes.

Respecte a la posició del PP, escèptics sobre la possibilitat d'arribar a cap acord amb l'executiu, Sánchez ha assenyalat les diferències que a parer seu hi ha entre el Govern central i els populars. Segons ha indicat, en les dues setmanes que ha estat treballant l'executiu ja han aprovat diverses mesures com la llei de paritat, l'augment de l'ajuda humanitària a Gaza i estan negociant la pujada del salari mínim.

En contra, segons assenyala, hi ha el PP i Vox que en aquest mateix període de temps han convocat "70 manifestacions" per protestar contra l'executiu. Sánchez pensa que "se'ls farà molt llarg" i que "estan corrent una marató com si fos una cursa de 100 metres".