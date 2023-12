Sánchez dona per fet que Calviño serà designada presidenta del BEI aquest divendres

MADRID, 7 des. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha donat per fet aquest dijous que la vicepresidenta primera i ministra d'Economia, Comerç i Empresa, Nadia Calviño, serà designada divendres com a nova presidenta del Banc Europeu d'Inversions (BEI).

"Demà, eventualment, es prendrà la decisió de designar-la, però posteriorment, en un consell del BEI, ha de ser nomenada oficialment i posteriorment fer el traspàs", ha assenyalat Sánchez en una entrevista a Antena 3 recollida per Europa Press.

El cap de l'executiu espanyol ha precisat que aquest traspàs "no serà immediat" perquè passaran uns mesos fins que es materialitzi. "Jo crec que demà pot ser un bon dia per a Espanya en la seva presència a les institucions europees", ha subratllat Sánchez.

El president del Govern central ha recordat que el BEI "és una institució financera molt rellevant a l'hora de vehicular recursos econòmics per a les inversions vinculades amb els fons europeus".

Sánchez ha reconegut que la sortida de Calviño serà "una enorme pèrdua" per a ell "en el pla personal i en el polític". "Li tinc molt afecte i molt respecte. A mi em sembla que és molt important tenir dones a carteres tan importants per al nostre país, com és la Transformació Digital, com és l'Economia, però crec que serà una bona notícia per a Espanya", ha afegit.

Preguntat per qui substituirà Calviño al capdavant del Ministeri d'Economia, Sánchez ha assegurat que "tant dins com fora del govern" hi ha "potents economistes".