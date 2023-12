Sánchez insisteix que l'amnistia significa "perdonar", expressió criticada per Junts en la investidura

MADRID, 7 des. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha tornat a defensar la llei d'amnistia als implicats en el procés i ha insistit que aplicar-la suposa "perdonar". D'aquesta manera, ha tornat a fer servir un terme que va molestar Junts, partit amb el qual s'ha pactat la norma.

De fet, en la sessió d'investidura de Sánchez el 15 de novembre al Congrés, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, va recriminar al candidat socialista que no havia estat valent durant el seu discurs a l'hora d'abordar l'afer català segons l'acord signat entre el PSOE i Junts.

Segons va indicar, l'acord no parla de "retrobament, perdó o mesures de gràcia" sinó d'una llei d'amnistia que posa fi a "la repressió judicial" i a un conflicte històric "no resolt".

L'endemà, Nogueras va explicar que no havien sentit a Sánchez el que esperaven que digués i per tant van traslladar el seu malestar al PSOE. Per Junts el perdó es refereix als indults i volien saber si Sánchez estava disposat a complir l'acord que havien signat.

En la rèplica a Nogueras, Sánchez es va comprometre a complir el pacte subscrit i li va garantir que aquesta legislatura es faran passos per a la "resolució definitiva del conflicte polític".

Ara Sánchez torna a afirmar que "amnistiar suposa perdonar" i ha rebutjat que suposi dir als condemnats o encausats que l'Estat s'ha equivocat, com sosté l'expresident socialista Felipe González. "No és cert", ha resolt en una entrevista a 'Espejo Público' recollida per Europa Press.

A més a més, Sánchez va sostenir que la llei d'amnistia "fa una reivindicació de la Constitució" i de la democràcia i planteja un horitzó de superació d'una contesa política que ha monopolitzat el debat públic durant els darrers 15 anys, indica.