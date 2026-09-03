Sánchez garanteix "contundència" si es verifica que el Marroc va gestar l'entrada a Ceuta però encara no hi ha proves

Eduardo Parra - Europa Press
MADRID 3 set. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha assegurat que no hi ha proves que demostrin que l'"allau" de migrants a Ceuta va ser planificada o executada pel Marroc, però ha dit que si es verifica no es dubtarà a actuar "amb contundència". El que sí ha confirmat, com va insinuar la setmana passada el ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, és que es va convocar l'ambaixadora marroquina el passat 21 d'agost.
Durant la seva compareixença davant el Congrés per abordar la crisi a la ciutat autònoma, ha assegurat que entén que des que es van produir els fets s'hagi assenyalat el Marroc, però ha esgrimit que la seva "responsabilitat" és "gestionar-ho amb rigor i prudència" i prendre decisions "sobre evidències i no sobre sospites o interessos partidistes". "Hi ha passos que, quan es fan, ja no es poden desfer", ha recalcat.
En aquest sentit, i en línia amb la posició que ha anat mantenint l'executiu des del principi, Sánchez ha insistit un cop més que "ningú no ha aportat proves al govern que permetin concloure que l'entrada massiva a Ceuta fos dissenyada o executada per les autoritats marroquines".
Sánchez ha explicat que s'han viscut tres moments. En els dies previs al 30 de juliol, els operatius van funcionar "amb normalitat". "Un segon moment durant 10 hores centrals del dia 30 de juliol, en què la gendarmeria marroquina va permetre passar per la frontera", ha prosseguit.
I un tercer, ha afegit, durant els dies i setmanes posteriors, en què la gendarmeria va controlar la frontera com va demostrar al voltant del 15 d'agost, "duent a terme centenars de detencions, evitant milers d'entrades il·legals i facilitant de manera decisiva els retorns", fins al punt que el 90% dels més de 70.000 migrants que van entrar van abandonar la ciutat autònoma.